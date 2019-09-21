У Києві по-звірячому вбили 16-річну дівчину: підозрюють батька

В Оболонським районі Києва 21 вересня була вбита у власній квартирі молода дівчина.

Як повідомляє в Facebook "Київ оперативний", в поліцію надійшло повідомлення про те, що близько 11:30 на Попова, 6, сталося вбивство.

Убили дівчину 16 років. Виявила її жінка, яка є тіткою померлої. Вона побачила, що двері в квартирі родичів відчинені, вирішила перевірити і побачила величезну калюжу крові.

У злочині підозрюється батько дівчини, його затримали правоохоронці. Деталі події встановлюються.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві молоду жінку зарізав колишній чоловік на очах у її матері.

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