У Києві підліток зірвався з даху: що трапилося

У Дарницькому районі Києва 14-річний хлопець зірвався з даху 4-поверхового будинку.

Інцидент трапився на вулиці Урлівська, 22, написав "Інформатор". Виклик на лінію "102" надійшов близько 21:45.

Поліцейські прибули місце НП і виявили, що на козирку цокольного поверху лежить підліток. Вони зняли хлопця і передали медикам. Пізніше потерпілого госпіталізували в Охматдит з відкритими переломами обох ніг.

У Києві підліток зірвався з даху інформатор

З'ясувалося, що 14-річний хлопець вирішив повисіти на краю будівлі, але не втримався і зірвався вниз.

Потерпілий жив в будинку неподалік, а на дах, ймовірно, потрапив за допомогою пожежної драбини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові 16 травня з залізничного мосту біля станції "Липовий гай" зірвався 15-річний підліток. А 20 серпня в Києві шість неповнолітніх довелося знімати з Північного мосту, куди вони залізли з невідомою метою.

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