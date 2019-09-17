У Києві підліток зірвався з даху: що трапилося

У Дарницькому районі Києва 14-річний хлопець зірвався з даху 4-поверхового будинку.
Інцидент трапився на вулиці Урлівська, 22, написав "Інформатор". Виклик на лінію "102" надійшов близько 21:45.
Поліцейські прибули місце НП і виявили, що на козирку цокольного поверху лежить підліток. Вони зняли хлопця і передали медикам. Пізніше потерпілого госпіталізували в Охматдит з відкритими переломами обох ніг.
У Києві підліток зірвався з даху
інформатор
З'ясувалося, що 14-річний хлопець вирішив повисіти на краю будівлі, але не втримався і зірвався вниз.
Потерпілий жив в будинку неподалік, а на дах, ймовірно, потрапив за допомогою пожежної драбини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові 16 травня з залізничного мосту біля станції "Липовий гай" зірвався 15-річний підліток. А 20 серпня в Києві шість неповнолітніх довелося знімати з Північного мосту, куди вони залізли з невідомою метою.
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