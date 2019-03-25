У Києві підірвався підозрюваний у вбивстві водія BlaBlaCar: З'явилися нові подробиці

Причиною вибуху в багатоповерхівці Києва, в результаті якої загинув підозрюваний у вбивстві Луан Кінгісепп, могла стати ручна граната УЗРГМ-2. Її фрагменти були знайдені в квартирі загиблого.

За попередньою інформацією, граната в момент вибуху лежала в кишені вбитого, пише УНН із посиланням на власні джерела в поліції.

Як одну з версій НП правоохоронці розглядають необережне поводження з вибухівкою.

Особу загиблого встановили швидко ‒ ним виявився Луан Кінгісепп (Лука), розшукуваний у справі про вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова. У його квартирі знайшли два паспорти: російський і український. Також відомо, що після вибуху з квартири вибігла дівчина, особа якої не встановлена.

Луан Кінгісепп uaportal

Місце вибуху Поліція Києва

Як писав OBOZREVATEL, історія про зникнення водія BlaBlaCar трапилася в Україні в 2016 році. Чоловік 4 квітня виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі. Після цього він безслідно зник.

Підозри впали на Кінгісеппа, 25-річного уродженця Росії та учасника війни на Донбасі в складі "Правого сектора".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся