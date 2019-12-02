У Києві підірвали відділення банку: з'явилися нові подробиці справи

Двом особам, причетним до нападу на відділення "Ощадбанку" 30 листопада у Києві, повідомили про підозру.

За версією слідства, вони проникли до приміщення відділення на вулиці Ентузіастів, підірвали банкомат, розташований всередині та викрали з нього близько 230 тис. грн. Після цього чоловіки втекли на автомобілі, написала пресслужба прокуратури міста.

"За погодження Київської місцевої прокуратури №4 двом особам, причетним до нападу на відділення "Ощадбанку" у Києві, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

У Києві підірвали відділення банку Інформатор

Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили інструменти та частину грошей, а також авто, на якому вони втекли з місця злочину.

Місцева прокуратура готуватиме клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 30 листопада в Києві в Дніпровському районі підірвали відділення "Ощадбанку".

1 грудня поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" у Києві.

Це 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків.

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