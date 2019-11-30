У Києві підірвали відділення банку: введено план перехоплення

У ніч на 30 листопада, в Києві в Дніпровському районі підірвали відділення "Ощадбанку".

Як повідомляє "Інформатор", в результаті вибуху на вулицю винесло вітрину та частину інтер'єру банку.

Попередньо встановлено, що до підриву причетні двоє людей. Поліція встановила, що метою зловмисників був банкомат. Але детонація була настільки сильною, що крім самого банкомату, практично було знищено приміщення банку.

Новини У Дніпрі підірвали банкомат у психлікарні

Після вибуху купюри розкидало по всій вулиці. Банкноти номіналом по 100 грн були знайдені в десяти метрах від епіцентру вибуху. Скільки всього грошей забрали злочинці поки не відомо.

Для упіймання злочинців поліція ввела в столиці план перехоплення "Сирена". За словами очевидців, підривники втекли у бік станції метро "Славутич" на автомобілі Volkswagen Passat.

У Києві підірвали відділення банку інформатор

У Києві підірвали відділення банку інформатор

У Києві підірвали відділення банку інформатор

У Києві підірвали відділення банку інформатор

У Києві підірвали відділення банку інформатор

У Києві підірвали відділення банку інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 13 жовтня в Києві невідомі підірвали банкомат у відділенні ПриватБанку в Святошинському районі, на вулиці Корольова.

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