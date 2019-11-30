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30 листопада • оновлено в 11:25
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У Києві підірвали відділення банку: введено план перехоплення

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У ніч на 30 листопада, в Києві в Дніпровському районі підірвали відділення "Ощадбанку".

Як повідомляє "Інформатор", в результаті вибуху на вулицю винесло вітрину та частину інтер'єру банку.

Попередньо встановлено, що до підриву причетні двоє людей. Поліція встановила, що метою зловмисників був банкомат. Але детонація була настільки сильною, що крім самого банкомату, практично було знищено приміщення банку.

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Після вибуху купюри розкидало по всій вулиці. Банкноти номіналом по 100 грн були знайдені в десяти метрах від епіцентру вибуху. Скільки всього грошей забрали злочинці поки не відомо.

Для упіймання злочинців поліція ввела в столиці план перехоплення "Сирена". За словами очевидців, підривники втекли у бік станції метро "Славутич" на автомобілі Volkswagen Passat.

У Києві підірвали відділення банку

У Києві підірвали відділення банку

інформатор

У Києві підірвали відділення банку

У Києві підірвали відділення банку

інформатор

У Києві підірвали відділення банку

У Києві підірвали відділення банку

інформатор

У Києві підірвали відділення банку

У Києві підірвали відділення банку

інформатор

У Києві підірвали відділення банку

У Києві підірвали відділення банку

інформатор

У Києві підірвали відділення банку

У Києві підірвали відділення банку

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 13 жовтня в Києві невідомі підірвали банкомат у відділенні ПриватБанку в Святошинському районі, на вулиці Корольова.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України вибух крадуть гроші банк
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Именно действия страны-мародера росеи против Украины привели к всплеску преступности. Ничего. Мы наведем порядок. После того, как покончим с паРРашей.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Кацaп Кацaпыч, то есть, никогда? Может, всё же, попытаетесь навести порядок без привязки к победе над Россией?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Европейские будни Африка нервно курит в сторонке..
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Bладимир Ильич, ха-ха-ха, Африка режет головы руССким вагиновцам за 20 лярдов, подаренных им туПиным. Даже слёт на маЦкве провели, где и как это делать в больших количествах. ПС. вагиновцы - гумконвой от раССиси голодающим африканцам, братьям-людоедам.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Bладимир Ильич, не мычи, животное.
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