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9 січня • оновлено в 13:19
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У Києві підірвали банкомат: грабіжники в масках потрапили на камеру

1.4т
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У Деснянському районі Києва, на вулиці Миколи Закревського, 93а, в ніч на 9 січня прогримів вибух. Невідомі хотіли підірвати банкомат відділення "Ощадбанку" і пограбувати його.

Виклик до правоохоронців надійшов близько 2:45, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік, який зателефонував на лінію "102", розповів поліцейським, що почув вибух. Він вийшов з магазину неподалік і побачив, як четверо людей тікали кудись. Вони були в чорному одязі, а їхні обличчя закривали балаклави.

У Києві підірвали банкомат

У Києві підірвали банкомат

Інформатор

Епіцентр вибуху знаходився всередині відділення "Ощадбанку". Попередньо, невідомі хотіли підірвати банкомат, щоб вкрасти гроші, але це не вдалося.

Після детонації відкрилася тільки зовнішня кришка, а сейф залишився закритим. В результаті інциденту ніхто не постраждав, приміщення не отримало серйозних ушкоджень.

У Деснянському районі Києва в ніч на 9 січня прогримів вибух

У Деснянському районі Києва в ніч на 9 січня прогримів вибух

Інформатор

Невідомі хотіли підірвати банкомат відділення "Ощадбанку" і пограбувати його

Невідомі хотіли підірвати банкомат відділення "Ощадбанку" і пограбувати його

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 30 листопада в Дніпровському районі Києва підірвали відділення "Ощадбанку". Вже 1 грудня підозрюваних спіймали.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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