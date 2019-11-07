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7 листопада • оновлено в 13:19
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У Києві підірвали авто російсько-українського бізнесмена: озвучено головну версію злочину

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Головною версією підриву автомобіля Mercedes 57-річного російсько-українського бізнесмена Ігора Сала у Києві 6 листопада є підприємницька діяльність чоловіка.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. Загалом слідство почало розглядати кілька версій скоєння цього правопорушення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Внаслідок вибуху загинув 43-річний поліцейський, який здійснював фізичну охорону бізнесмена згідно з договором. Самого підприємця та 34-річного водія авто з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доправили до медичних закладів.

У Києві підірвали авто російсько-українського бізнесмена

У Києві підірвали авто російсько-українського бізнесмена

Зібрані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Правоохоронці продовжили розшукові заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На Брест-Литовському шосе у Києві ввечері у середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Мерседес АА0070MI, який належав бізнесмену Салу, що призвело до загибелі однієї особи. Поліцейському у машині відірвало голову.

  • З авто бізнесмена порівнявся мотоцикліст і поклав на дах Mercedes вибуховий пристрій. Автомобіль був броньований.

  • Момент вибуху машини у Києві потрапив на відео.

  • Сало був доправлений у відділення політравми однієї зі столичних лікарень. Він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму живота і грудної клітки.

  • Водій Mercedes Сергій Воловик отримав мінно-вибухову травму, ЗЧМТ, травму живота і був доправлений у той самий медзаклад, що і Сало. А працівник поліції охорони С.Єрченко загинув на місці події. У нього залишилися дружина та син.

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Новини Києва та Київської області Замах на Сало в Києві
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Україна Київ
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руденко владимир
руденко владимир
В кино где то мелькал этот способ покушения....типа на крыше авто нету брони...Походу серьезный был заказ на убийство.
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