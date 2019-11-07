У Києві підірвали авто російсько-українського бізнесмена: озвучено головну версію злочину

Головною версією підриву автомобіля Mercedes 57-річного російсько-українського бізнесмена Ігора Сала у Києві 6 листопада є підприємницька діяльність чоловіка.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. Загалом слідство почало розглядати кілька версій скоєння цього правопорушення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Внаслідок вибуху загинув 43-річний поліцейський, який здійснював фізичну охорону бізнесмена згідно з договором. Самого підприємця та 34-річного водія авто з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доправили до медичних закладів.

У Києві підірвали авто російсько-українського бізнесмена

Зібрані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Правоохоронці продовжили розшукові заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Брест-Литовському шосе у Києві ввечері у середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Мерседес АА0070MI, який належав бізнесмену Салу, що призвело до загибелі однієї особи. Поліцейському у машині відірвало голову.

З авто бізнесмена порівнявся мотоцикліст і поклав на дах Mercedes вибуховий пристрій. Автомобіль був броньований.

Момент вибуху машини у Києві потрапив на відео.

Сало був доправлений у відділення політравми однієї зі столичних лікарень. Він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму живота і грудної клітки.

Водій Mercedes Сергій Воловик отримав мінно-вибухову травму, ЗЧМТ, травму живота і був доправлений у той самий медзаклад, що і Сало. А працівник поліції охорони С.Єрченко загинув на місці події. У нього залишилися дружина та син.

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