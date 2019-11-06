У Києві підірвали авто бізнесмена: момент потрапив на відео

Момент вибуху Mercedes на Житомирській трасі в Києві потрапив на відео.

Запис опубліковано в Facebook на сторінці "Київ оперативний" увечері в середу, 6 листопада.

В результаті НП загинула одна людина, ще двоє поранені. Автомобіль належав бізнесменові Ігорю Сало.

За попередньою інформацією, з Mercedes бізнесмена зрівнявся мотоцикліст і поклав на дах авто вибуховий пристрій.

Як писав OBOZREVATEL, 22 жовтня в центрі Києва прогримів вибух, в результаті якого загинули дві людини. Одним із загиблих виявився учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся