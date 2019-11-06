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7 листопада • оновлено в 01:40
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У Києві підірвали авто бізнесмена: момент потрапив на відео

1.3т Читати матеріал російською

Момент вибуху Mercedes на Житомирській трасі в Києві потрапив на відео.

Запис опубліковано в Facebook на сторінці "Київ оперативний" увечері в середу, 6 листопада.

В результаті НП загинула одна людина, ще двоє поранені. Автомобіль належав бізнесменові Ігорю Сало.

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За попередньою інформацією, з Mercedes бізнесмена зрівнявся мотоцикліст і поклав на дах авто вибуховий пристрій.

Як писав OBOZREVATEL, 22 жовтня в центрі Києва прогримів вибух, в результаті якого загинули дві людини. Одним із загиблих виявився учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

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Теми
Замах на Сало в Києві Вибухи в Києві
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Україна Київ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мерс бронированный а честные люди в бронеавто не ездят)
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