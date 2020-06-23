У Києві під завалами будинку, де трапився вибух, можуть залишатись люди, – ДСНС

У Києві під завалами у будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, де трапився вибух, станом на 23 червня все ще можуть залишатися люди.

Про це заявила речниця ГУ ДСНС України в місті Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми не виключаємо можливості того, що під час вибуху у помешканні ще могли перебувати люди, про яких просто не заявляли родичі. Сподіваємося, що сьогодні роботи у нас закінчаться. Тому що, за попередніми даними, нижче четвертого поверху конструкції не впали", – сказала вона.

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