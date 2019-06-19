У Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропи

У Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні препарати. Покупці не здогадувалися, що саме входить до складу "медикаментів".
Збутом небезпечних для здоров'я речовин займалися кияни, чоловік і жінка. Вони поширювали їх за допомогою інтернет-мережі, пояснили в прес-службі місцевої поліції.
Зловмисники були затримані в момент здійснення чергової закупівлі препаратів. Під час обшуку у них знайшли 8400 таблеток із психотропом, вартість яких орієнтовно становить 200 000 гривень.
Затримання
Поліція в Києві
Затриманий
Поліція в Києві
За збут небезпечних речовин їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Раніше за збут психотропів під виглядом таблеток для зниження ваги затримали іншу групу зловмисників. У їхніх препаратах був сибутрамін, який сприяє анорексії і розвитку серцево-судинних захворювань.
Таблетки
Поліція в Києві
Вилучені картки
Поліція в Києві
Як писав OBOZREVATEL, ці таблетки закуповувалися в Китаї і продавалися в Україні за допомогою інтернету. В оголошеннях зазначалося, що вони пригнічують почуття голоду.
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