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У Києві під школою знайшли труп

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На території однієї зі шкіл Голосіївського району Києва виявили труп іноземця зі слідами насильницької смерті.

Про це з посиланням на пресслужбу поліції столиці пише "Информатор".

Відзначається, що тіло знайшли 8 серпня на території школи №85 за адресою Голосіївський проспект, 36. На місце НП прибули правоохоронці. При огляді тіла експерти помітили тілесні ушкодження у вигляді побоїв.

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Ілюстрація

Ілюстрація

112 Україна

Поліцією було встановлено особу загиблого. Ним виявився іноземець 1964 року народження. Як уточнює Vgorode.ua, чоловік був громадянином Латвії. За попередніми даними, він помер від удару тупим предметом по голові.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Деснянському районі Києва 4 серпня посеред лісу знайшли труп чоловіка з катетером у грудях.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Київ
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