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18 вересня • оновлено в 16:30
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/ Кримінал

У Києві під Офісом президента відбулася сутичка: відео

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У Києві під будівлею Офісу президента України 18 вересня відбулися зіткнення на мітингу ошуканих інвесторів новобудов.

Вони намагалися зайти в Офіс, однак їх стали відтісняти правоохоронці, після чого почалася невелика штовханина. Відео інциденту опублікував на своїй сторінці в Facebook Павло Коробчук (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Перші бійки під Офісом президента Зеленського. Щось пов'язане з незадоволеними вкладниками забудови, ніби хочуть заяву подати", – уточнив Коробчук.

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У поліції уточнили, що серйозних порушень в ході мітингу не було, ніхто не постраждав, пише "Українська правда". Відзначається, що це – перші зіткнення під будівлею Офісу президента з тих пір, як територію відкрили для проходу.

Зіткнення під ОПУ

Зіткнення під ОПУ

Скріншот

Зіткнення під ОПУ

Зіткнення під ОПУ

Скріншот

"Під ОП прийшли інвестори, яким нечесні забудовники не добудували будинки. Їхня акція в урядовому кварталі тривала з самого ранку. Спочатку вони були під Верховною Радою, потім прийшли на Банкову", – пояснили у відділі комунікації столичної поліції.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві в ході акції ветеранів АТО і тимчасово переміщених осіб під Офісом президента спалахнув скандал навколо заступника голови Офісу президента України Ганни Коваленко.

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Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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руденко евгений
руденко евгений
в Верховную Раду не прорывались? Им скорее туда или в ГПУ.
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