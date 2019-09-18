У Києві під Офісом президента відбулася сутичка: відео

У Києві під будівлею Офісу президента України 18 вересня відбулися зіткнення на мітингу ошуканих інвесторів новобудов.

Вони намагалися зайти в Офіс, однак їх стали відтісняти правоохоронці, після чого почалася невелика штовханина. Відео інциденту опублікував на своїй сторінці в Facebook Павло Коробчук (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Перші бійки під Офісом президента Зеленського. Щось пов'язане з незадоволеними вкладниками забудови, ніби хочуть заяву подати", – уточнив Коробчук.

У поліції уточнили, що серйозних порушень в ході мітингу не було, ніхто не постраждав, пише "Українська правда". Відзначається, що це – перші зіткнення під будівлею Офісу президента з тих пір, як територію відкрили для проходу.

Зіткнення під ОПУ Скріншот

Зіткнення під ОПУ Скріншот

"Під ОП прийшли інвестори, яким нечесні забудовники не добудували будинки. Їхня акція в урядовому кварталі тривала з самого ранку. Спочатку вони були під Верховною Радою, потім прийшли на Банкову", – пояснили у відділі комунікації столичної поліції.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві в ході акції ветеранів АТО і тимчасово переміщених осіб під Офісом президента спалахнув скандал навколо заступника голови Офісу президента України Ганни Коваленко.

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