У Києві "під носом" у інспекторів пограбували інкасаторську машину

У Києві невідомий пограбував інкасаторську машину під час того, як інспектори заправляли банкомат грошима.

Двері авто були незамкнені, через що зловмисник безперешкодно і швидко дістав всі гроші, пояснили на сторінці поліції Києва в Facebook.

Злочин трапився у Солом'янському районі на вул. Митрополита Липківського. За словами інкасаторів, вони ненадовго відійшли до банкомату, а коли повернулися, помітили зникнення грошей. Грабіжникові вдалося втекти.

Пограбування Поліція Києва

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 186 (грабіж). Злочинцеві загрожує до 13 років позбавлення волі", – уточнили в поліції Києва.

За інформацією УНН, було вкрадено близько мільйона гривень.

Як писав OBOZREVATEL, в червні 2019 Луганській області злочинці намагалися пограбувати інкасаторський автомобіль Приватбанку. Вони заклали в нього вибухівку.

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