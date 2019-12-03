У Києві під час замаху на депутата вбили дитину: з'явилися нові подробиці у справі

Затриманим за вбивство трирічного хлопчика під час замаху на його батька, депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва у Києві, оголосили про підозру.

Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. Їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

"Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

У Києві під час замаху на депутата вбили дитину

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триватиме.

Пізніше ASPI із посиланням на інформоване джерело написало, що запобіжний захід двом затриманим повинен обрати Шевченківський районний суд Києва.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним буде відправлено, попередньо, до Шевченківського суду столиці завтра (4 грудня. – Ред.)", – відзначив співрозмовник агентства.

Він додав, що сторона звинувачення буде просити суд обрати для затриманих безальтернативний запобіжний захід – арешт, зважаючи на тяжкість вчиненого ними злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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