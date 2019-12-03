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3 грудня • оновлено в 14:09
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У Києві під час замаху на депутата вбили дитину: з'явилися нові подробиці у справі

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Затриманим за вбивство трирічного хлопчика під час замаху на його батька, депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва у Києві, оголосили про підозру.

Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. Їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

"Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

У Києві під час замаху на депутата вбили дитину

У Києві під час замаху на депутата вбили дитину

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триватиме.

Пізніше ASPI із посиланням на інформоване джерело написало, що запобіжний захід двом затриманим повинен обрати Шевченківський районний суд Києва.

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"Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним буде відправлено, попередньо, до Шевченківського суду столиці завтра (4 грудня. – Ред.)", – відзначив співрозмовник агентства.

Він додав, що сторона звинувачення буде просити суд обрати для затриманих безальтернативний запобіжний захід – арешт, зважаючи на тяжкість вчиненого ними злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області Замах на Соболєва
Особа
В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ничё так добровольческая армия, самые настоящие киллеры ! Те кто плюсы ставят, вы считаете это правильным ?
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