Вибух у Києві: розкрилися нові подробиці НП

У Києві під час вибуху в житловому будинку постраждав головний лікар Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни.

Цю інформацію OBOZREVATEL уточнили у прес-службі Департаменту охорони здоров'я КМДА. Із власних джерел наші журналісти дізналися, що потерпілого звати Віктор Олійник. Те, що Олійник займає посаду головлікаря госпіталю, нам підтвердили і в самому медзакладі.

В результаті події у постраждалого діагностували акустичну баротравму обох вух, після чого він був доправлений у лор-відділення однієї зі столичних лікарень.

Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського Київ оперативний

Віктор Олійник проживає в будинку, де трапилася надзвичайна подія. Згідно з декларацією за 2018 рік на нього оформлено три земельні ділянки під Києвом загальною площею 3 200 м кв. і позашляховик Toyota Land Cruiser.

Нагадаємо, що вибух стався в під'їзді будинку на вул. С. Стальського у Дніпровському районі. В результаті були пошкоджені стіни під'їзду і вікна. За даними ЗМІ, вибухівка мала потужність близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського Київ оперативний

Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві злочинець плеснув нейрохірургу в обличчя невідомою речовиною. В результаті медик отримав хімічні опіки другого ступеня. Пізніше зловмисник був затриманий, ним виявився колишній пацієнт.

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