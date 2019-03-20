Вибух у Києві: розкрилися нові подробиці НП

У Києві під час вибуху в житловому будинку постраждав головний лікар Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни.
Цю інформацію OBOZREVATEL уточнили у прес-службі Департаменту охорони здоров'я КМДА. Із власних джерел наші журналісти дізналися, що потерпілого звати Віктор Олійник. Те, що Олійник займає посаду головлікаря госпіталю, нам підтвердили і в самому медзакладі.
В результаті події у постраждалого діагностували акустичну баротравму обох вух, після чого він був доправлений у лор-відділення однієї зі столичних лікарень.
Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського
Київ оперативний
Віктор Олійник проживає в будинку, де трапилася надзвичайна подія. Згідно з декларацією за 2018 рік на нього оформлено три земельні ділянки під Києвом загальною площею 3 200 м кв. і позашляховик Toyota Land Cruiser.
Нагадаємо, що вибух стався в під'їзді будинку на вул. С. Стальського у Дніпровському районі. В результаті були пошкоджені стіни під'їзду і вікна. За даними ЗМІ, вибухівка мала потужність близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті.
Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського
Київ оперативний
Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві злочинець плеснув нейрохірургу в обличчя невідомою речовиною. В результаті медик отримав хімічні опіки другого ступеня. Пізніше зловмисник був затриманий, ним виявився колишній пацієнт.
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