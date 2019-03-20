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/Кримінал

Вибух у Києві: розкрилися нові подробиці НП

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У Києві під час вибуху в житловому будинку постраждав головний лікар Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни.

Цю інформацію OBOZREVATEL уточнили у прес-службі Департаменту охорони здоров'я КМДА. Із власних джерел наші журналісти дізналися, що потерпілого звати Віктор Олійник. Те, що Олійник займає посаду головлікаря госпіталю, нам підтвердили і в самому медзакладі.

В результаті події у постраждалого діагностували акустичну баротравму обох вух, після чого він був доправлений у лор-відділення однієї зі столичних лікарень.

Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського

Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського

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Віктор Олійник проживає в будинку, де трапилася надзвичайна подія. Згідно з декларацією за 2018 рік на нього оформлено три земельні ділянки під Києвом загальною площею 3 200 м кв. і позашляховик Toyota Land Cruiser.

Нагадаємо, що вибух стався в під'їзді будинку на вул. С. Стальського у Дніпровському районі. В результаті були пошкоджені стіни під'їзду і вікна. За даними ЗМІ, вибухівка мала потужність близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського

Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського

Київ оперативний

Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського

Надзвичайна подія трапилася на вул. С. Стальського

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві злочинець плеснув нейрохірургу в обличчя невідомою речовиною. В результаті медик отримав хімічні опіки другого ступеня. Пізніше зловмисник був затриманий, ним виявився колишній пацієнт.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналвибух
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