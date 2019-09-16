У Києві під час пожежі обстріляли рятувальників: перші подробиці

У Києві 15 вересня під час ліквідації пожежі власник будівлі, що загорілася, обстріляв рятувальників. Він без попередження зробив п'ять пострілів із револьвера системи Наган, переобладнаного під гумові кулі.

Надзвичайна подія трапилася на вул. Набережно-Корчуватській в Голосіївському раон, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Києві. Займання сталося в прибудові до будинку.

"Під час розвідки в приватному будинку в сторону рятувальників був здійснений перший постріл без попередження. Всередині перебував його житель, чоловік 1955 року народження. Покинувши будинок, начальник караулу дав команду особовому складу покинути територію. Пожежа на той момент вже була ліквідована. Власник садиби вийшов у двір і зробив ще кілька пострілів", – уточнили в столичній ДСНС.

ДСНС у Києві (ілюстративне фото) Київ TV

За словами рятувальників, чоловік не реагував на вимогу припинити вогонь. Викликаний ними патруль поліції затримав мешканця будинку. Сам чоловік зізнався, що не розпізнав рятувальників, через що і почав стрілянину. В результаті події ніхто не постраждав.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 9 вересня на Троєщині в Києві, на вулиці Теодора Драйзера, 11 а, відкрили стрілянину. В результаті постраждав 31-річний чоловік, який в цей час відпочивав з друзями.

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