У Києві під час пожежі дотла згоріло кафе: фото і відео

У Києві в ніч на 8 липня в Дарницькому районі повністю згоріло кафе. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Для ліквідації загоряння задіяли два пожежних автомобіля та 10 рятувальників. Про це повідомили в прес-службі ДСНС у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Близько 2:43 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Чавдар, 38. О 3:37 пожежа на площі 50 кв. м була ліквідована", – уточнили в ДСНС.

За інформацією видання "Інформатор", мова йде про кафе "Апельсин". Поруч з ним перебували два п'яних працівника бару. За словами свідків, за кілька хвилин до початку загоряння до кафе приїжджав невідомий автомобіль.

Пожежа Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у липні в Києві на вул. Жилянській перехожі помітили стовп густого чорного диму, який миттєво охопив значну частину вулиці.

Пожежа почалася на будівництві на сусідній вулиці Паньківській, але охорона об'єкта не пустила пожежників для гасіння загоряння.

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