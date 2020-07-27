У Києві під час хвилі мінувань знайшли підозрілий рюкзак. Фото

Вероніка Ковбасюк Кримінал 14:14, 27.07.2020 Оновлено: 14:22, 27.07.2020

У Києві в понеділок, 27 липня, під час хвилі мінувань знайшли невідомий підозрілий рюкзак.

Інцидент трпився у Французькому кварталі. Про це повідомили на сторінках"Київ оперативний" у Facebook та Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули вибухотехніки та розпочали перевірку предмету.

Відзначимо, що за кілька хвилин після публікації пост зі сторінки у Facebook раптово зник.

Новина оновлюється.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

РБНО заявила про витік даних і загрозу безпеці державних ресурсів

Журналіст вказав на підозрілі факти у смерті 3-річного сина політв'язня в Криму

У Запоріжжі помер жорстоко побитий воїн "Азову"

Росія привела в готовність штаби і мобілізаційну базу в Криму, – Кривонос

Путін обговорив із Зеленським зміни в Конституції України