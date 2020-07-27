У Києві під час хвилі мінувань знайшли підозрілий рюкзак. Фото

У Києві під час хвилі мінувань знайшли підозрілий рюкзак.

У Києві в понеділок, 27 липня, під час хвилі мінувань знайшли невідомий підозрілий рюкзак.

Інцидент трпився у Французькому кварталі. Про це повідомили на сторінках"Київ оперативний" у Facebook та Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули вибухотехніки та розпочали перевірку предмету.

Відзначимо, що за кілька хвилин після публікації пост зі сторінки у Facebook раптово зник.

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