У Києві пес покусав обличчя однорічній дитині: що відомо

У Києві госпіталізували в лікарню однорічну дівчинку, яку собака вкусив за обличчя.
Як повідомили OBOZREVATEL медики, інцидент трапився на вул. Валківській у Подільському районі. В результаті дитина отримала значні укуси й була доставлена до відділення дитячої клінічної лікарні №7.
За попередньою інформацією, на дівчинку напав домашній пес. Обставини події встановлюються.
Тварина вкусила дитину за обличчя (ілюстрація)
Фото з відкритих джерел
Випадок трапився на вул. Валківській
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Гаврилівка Вишгородського району Київської області бездомний пес напав на 6-річну дівчинку і розірвав їй обличчя.
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