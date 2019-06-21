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У Києві пес покусав обличчя однорічній дитині: що відомо

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві госпіталізували в лікарню однорічну дівчинку, яку собака вкусив за обличчя.

Як повідомили OBOZREVATEL медики, інцидент трапився на вул. Валківській у Подільському районі. В результаті дитина отримала значні укуси й була доставлена до відділення дитячої клінічної лікарні №7.

За попередньою інформацією, на дівчинку напав домашній пес. Обставини події встановлюються.

Тварина вкусила дитину за обличчя (ілюстрація)

Тварина вкусила дитину за обличчя (ілюстрація)

Фото з відкритих джерел

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Випадок трапився на вул. Валківській

Випадок трапився на вул. Валківській

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Гаврилівка Вишгородського району Київської області бездомний пес напав на 6-річну дівчинку і розірвав їй обличчя.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція Українидіти
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