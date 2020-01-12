У Києві переповнене авто влетіло в стовп: водій згорів живцем

У неділю, 12 січня, на бульварі Дружби народів у Києві Honda на великій швидкості протаранила відбійник і знесла стовп. В результаті зіткнення машина перекинулася і загорілася.

У ДТП постраждали чотири людини, які знаходилися в салоні. Водій автомобіля згорів живцем, передає Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що машина рухалася по бульвару в сторону Деміївки, коли біля станції метро "Либідська" на великій швидкості водій не впорався з керуванням і влетів в стовп.

У Києві переповнене авто влетіло в стовп Інформатор

Очевидці аварії змогли врятувати пасажирів з салону, але одну людину затиснуло всередині. Його тіло дістали рятувальники після того, як погасили полум'я. Обставини аварії встановлює поліція.

ДТП в Києві Інформатор

ДТП в Києві Інформатор

ДТП в Києві Інформатор

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