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12 січня • оновлено в 12:47
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У Києві переповнене авто влетіло в стовп: водій згорів живцем

2.1т
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У неділю, 12 січня, на бульварі Дружби народів у Києві Honda на великій швидкості протаранила відбійник і знесла стовп. В результаті зіткнення машина перекинулася і загорілася.

У ДТП постраждали чотири людини, які знаходилися в салоні. Водій автомобіля згорів живцем, передає Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Відомо, що машина рухалася по бульвару в сторону Деміївки, коли біля станції метро "Либідська" на великій швидкості водій не впорався з керуванням і влетів в стовп.

У Києві переповнене авто влетіло в стовп

У Києві переповнене авто влетіло в стовп

Інформатор

Очевидці аварії змогли врятувати пасажирів з салону, але одну людину затиснуло всередині. Його тіло дістали рятувальники після того, як погасили полум'я. Обставини аварії встановлює поліція.

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Інформатор

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Інформатор

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дарницькому районі Києва водій влаштував страшну ДТП на автозаправній станції. BMW влетіло на заправку і врізалося в бензовоз.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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