Головна Новини
17 березня • оновлено в 01:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Вкрав дитину і намагався зґвалтувати чоловіка: в Києві затримали збоченця. Відео

1.6т
Читати матеріал російською

У Подільському районі Києва в понеділок, 16 березня, затримали ймовірного педофіла, який намагався вкрасти хлопчика на проспекті Василя Порика.

Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Затриманий у Києві чоловік

Затриманий у Києві чоловік

facebook.com/KyivOperativ

Підозрюваний схопив хлопчика на вулиці, але мама встигла вихопити сина з рук зловмисника.

"Той злякався і втік, але потім забіг у під'їзд і, переплутавши чоловіка з дитиною, намагався вчинити з ним насильницький статевий акт", – сказано в повідомленні.

Затриманий на відео заявив, що його жертві близько 30-ти і з ним він "не так щоб дуже" знайомий.

Зазначається, що кілька днів тому в Подільському районі невідомий зґвалтував дівчинку. Передбачається, що злочин скоїла одна й та ж особа.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові у власному будинку 45-річний чоловік зґвалтував 14-річного хлопчика. Поліція затримала підозрюваного місцевого жителя.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
сексуальне насильство фотографии видео педофiли затримання
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги