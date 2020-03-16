Вкрав дитину і намагався зґвалтувати чоловіка: в Києві затримали збоченця. Відео

У Подільському районі Києва в понеділок, 16 березня, затримали ймовірного педофіла, який намагався вкрасти хлопчика на проспекті Василя Порика.
Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Затриманий у Києві чоловік
facebook.com/KyivOperativ
Підозрюваний схопив хлопчика на вулиці, але мама встигла вихопити сина з рук зловмисника.
"Той злякався і втік, але потім забіг у під'їзд і, переплутавши чоловіка з дитиною, намагався вчинити з ним насильницький статевий акт", – сказано в повідомленні.
Затриманий на відео заявив, що його жертві близько 30-ти і з ним він "не так щоб дуже" знайомий.
Зазначається, що кілька днів тому в Подільському районі невідомий зґвалтував дівчинку. Передбачається, що злочин скоїла одна й та ж особа.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові у власному будинку 45-річний чоловік зґвалтував 14-річного хлопчика. Поліція затримала підозрюваного місцевого жителя.
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