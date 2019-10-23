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23 жовтня • оновлено в 14:50
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/ Кримінал

Показав статевий орган і погрожував: у Києві педофіл напав на школярку

1.3т Читати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва, на вулиці Михайла Драгоманова, 18, чоловік похилого віку чіплявся до 11-річної дівчинки. Він показав їй статевий орган і погрожував, щоб дитина мовчала.

Інцидент трапився у другій половині дня 22 жовтня. Про це написав "Інформатор" із посиланням на власні джерела.

Як виданню повідомили у правоохоронних органах, 11-річна дівчинка поверталася додому зі школи. А коли вона зайшла в арку будинку – до неї підійшов чоловік похилого віку.

У Києві педофіл напав на школярку. Ілюстрація

У Києві педофіл напав на школярку. Ілюстрація

Він зняв штани і почав показувати дитині статевий орган, а потім нахилив дівчинку до нього. Водночас чоловік пригрозив школярці, щоб вона нікому не розповідала про те, що трапилося, інакше "наступного разу буде гірше".

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Після інциденту він пішов. Поліцейські відібрали пояснення для подальших розглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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семенов Александр
семенов Александр
Актывист или вэтэран ... вот в чем вопрос !
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Наверно пол мира хочет жить в этой пидофильной недострана.
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филипп филипыч
филипп филипыч
гранаты и педофилы прям наперегонки сегодня весь день гоняют)
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