Показав статевий орган і погрожував: у Києві педофіл напав на школярку

У Дарницькому районі Києва, на вулиці Михайла Драгоманова, 18, чоловік похилого віку чіплявся до 11-річної дівчинки. Він показав їй статевий орган і погрожував, щоб дитина мовчала.

Інцидент трапився у другій половині дня 22 жовтня. Про це написав "Інформатор" із посиланням на власні джерела.

Як виданню повідомили у правоохоронних органах, 11-річна дівчинка поверталася додому зі школи. А коли вона зайшла в арку будинку – до неї підійшов чоловік похилого віку.

У Києві педофіл напав на школярку. Ілюстрація

Він зняв штани і почав показувати дитині статевий орган, а потім нахилив дівчинку до нього. Водночас чоловік пригрозив школярці, щоб вона нікому не розповідала про те, що трапилося, інакше "наступного разу буде гірше".

Після інциденту він пішов. Поліцейські відібрали пояснення для подальших розглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Подільському районі Києва до дев'ятирічної дівчинки також чіплявся чоловік. Він мацав її за інтимні місця і пропонував зробити те ж саме.

У Києві навколо школи №123 спалахнув скандал через звинувачення у домаганні. Невідомий чоловік проник на територію навчального закладу і почав чіплятися до першокласника у туалеті.

Чоловік, якого затримали за підозрою у нападах із метою здійснення розпусних дій щодо дітей у школах Києва, в усьому зізнався і дав свідчення слідству.

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