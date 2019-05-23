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/Кримінал

У Києві педофіл купував дітей для сексу: подробиці жахливих злочинів

13.1тЧитати матеріал російською

У Києві спіймали педофіла, який розбещував малолітніх і знімав дитяче порно. Нездоровий інтерес чоловік проявляв до дівчаток у віці 9-10 років.

Так, з'ясувалося, що до вербування потенційних жертв 42-річний киянин залучав повій. Їм зловмисник пропонував гроші в обмін на вербування неповнолітніх для надання сексуальних послуг, повідомляє прес-служба Нацполіціі України.

Розкрити злочинну діяльність жителя столиці вдалося співробітникам управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції в Одеській області.

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У Києві педофіл купував дітей для сексу: подробиці жахливих злочинів

Це сталося через те, що педофіл вийшов на зв'язок із матір'ю малолітньої дівчинки, яка живе в Одесі. Жінці киянин пропонував 500 євро за згоду на статевий акт із участю її дочки.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують порушення відразу трьох статей Кримінального кодексу – розбещення неповнолітніх, торгівлю людьми і виготовлення і розповсюдження порнографії. Запобіжний захід на час слідства має обрати суд.

У Києві педофіл купував дітей для сексу: подробиці жахливих злочинів
У Києві педофіл купував дітей для сексу: подробиці жахливих злочинів
У Києві педофіл купував дітей для сексу: подробиці жахливих злочинів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 12-річного школяра згвалтував 15-річний раніше судимий старшокласник разом із трьома іншими учнями.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
педофiли
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
А у нас главный маньяк и педофил сидит в Кремле!
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