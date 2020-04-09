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9 квітня • оновлено в 17:24
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У Києві пацієнтів повернули у лікарню після "мінування". Фото

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Пацієнтів корпусу №10 Олександрівської клінічної лікарні Києва (призначена для лікування хворих на коронавірус COVID-19) після неправдивого повідомлення про мінування та евакуації 8 квітня лише наступного дня, 9 квітня, почали повертати в палати.

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Як повідомив сайт "Сьогодні", до цього процесу приєдналися працівники Київської служби порятунку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, увечері 8 квітня хворих терміново переносили з корпусу №10, де розташована реанімація, терапія, кардіологія, до корпусу №9. В цей час у першій будівлі працювали кінологи і вибухотехніки.

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

КАРС/Сьогодні

Тільки 9 квітня людей почали повертати у палати – загалом із персоналом це 114 осіб. Пацієнтів везли на візках і каталках.

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

КАРС/Сьогодні

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

КАРС/Сьогодні

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

КАРС/Сьогодні

"Зараз бійці Київської аварійно-рятувальної служби повертають людей у їхні палати – кардіологію і реанімацію. Йдеться про понад 70 пацієнтів, які провели ніч і ранок у сусідньому корпусі №9", – розповіли журналістам в управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

КАРС/Сьогодні

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

КАРС/Сьогодні

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

У Києві пацієнтів повернули в лікарню після "мінування"

КАРС/Сьогодні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • невідомі 8 квітня заявили про замінування корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва, де перебувають хворі на коронавірус COVID-19.

  • Адміністрація медустанови на час перевірки вирішила евакуювати пацієнтів до іншого корпусу. У мережі з'явилися фото.

  • Вранці 9 квітня інформація про замінування лікарні не підтвердилася.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Годун Михаил
Годун Михаил
Ни вата, ни ольгинские не комментируют. Всем понятно, чьих рук дело.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Годун Михаил, чьих? И чем ваша "вата" от "ольгинских" отличается?
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