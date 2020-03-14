Головна Новини
15 березня • оновлено в 00:31
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві патрульні протаранили два Hyundai і отримали п'яну "відповідь". Фото і відео

3.8т
Читати матеріал російською

У суботу, 14 березня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох автомобілів Hyundai. Після аварії з однієї з машин вийшла компанія агресивних людей, які вступили в конфлікт із копами.

Як повідомляє Інформатор, поліцейські протаранили автомобіль Hyundai і відкинули його на ще один Hyundai, що стояв попереду. Розлючені люди після того, що сталося, стали нападати на дівчину-патрульну.

"Аварія сталася близько 6:40. За наявною інформацією, патрульні їхали з боку Севастопольської площі Повітрофлотським проспектом. Два Hyundai стартували зі світлофора біля вулиці Просвіти", – йдеться у повідомленні.

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

Інформатор

Відзначається, що з невідомих причин поліцейський на повному ходу протаранив автомобіль, який стояв попереду. За словами свідків, у ньому їхали 5 осіб. Двоє з них отримали легкі травми, але це лише додало їм енергії рано вранці.

Учасники аварії з третього автомобіля розповіли, що з салону Hyundai вийшли дві дівчини і два хлопці в стані алкогольного сп'яніння. Вони почали ломитися в пошкоджену Toyota Prius і провокувати бійку з патрульними. Конфлікт пішов на спад лише після прибуття ще трьох екіпажів поліції.

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

Інформатор

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

Інформатор

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

Інформатор

Як стало відомо, в аварію потрапив екіпаж Шевченківського району. Патрульні не постраждали. Причини події встановлюються.

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

Інформатор

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Куп'янську Харківської області автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з КамАЗом. Водій і пасажири легкового авто загинули.

  • Протягом січня 2020 року в Україні в ДТП загинули 270 осіб. Це на 45 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
9
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Понабирали в полицию идиотов, на этом вся реформа и закончилась. Авакова отправьте в отставку и лучше верните старую добрую милицию - подобных дтп будет в разы меньше!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги