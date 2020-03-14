У Києві патрульні протаранили два Hyundai і отримали п'яну "відповідь". Фото і відео

У суботу, 14 березня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох автомобілів Hyundai. Після аварії з однієї з машин вийшла компанія агресивних людей, які вступили в конфлікт із копами.

Як повідомляє Інформатор, поліцейські протаранили автомобіль Hyundai і відкинули його на ще один Hyundai, що стояв попереду. Розлючені люди після того, що сталося, стали нападати на дівчину-патрульну.

"Аварія сталася близько 6:40. За наявною інформацією, патрульні їхали з боку Севастопольської площі Повітрофлотським проспектом. Два Hyundai стартували зі світлофора біля вулиці Просвіти", – йдеться у повідомленні.

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai Інформатор

Відзначається, що з невідомих причин поліцейський на повному ходу протаранив автомобіль, який стояв попереду. За словами свідків, у ньому їхали 5 осіб. Двоє з них отримали легкі травми, але це лише додало їм енергії рано вранці.

Учасники аварії з третього автомобіля розповіли, що з салону Hyundai вийшли дві дівчини і два хлопці в стані алкогольного сп'яніння. Вони почали ломитися в пошкоджену Toyota Prius і провокувати бійку з патрульними. Конфлікт пішов на спад лише після прибуття ще трьох екіпажів поліції.

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai Інформатор

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai Інформатор

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai Інформатор

Як стало відомо, в аварію потрапив екіпаж Шевченківського району. Патрульні не постраждали. Причини події встановлюються.

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai Інформатор

У Києві сталася ДТП за участю поліцейського Prius і двох Hyundai Інформатор

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