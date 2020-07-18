У Києві пасажир підстрелив таксиста
У Подільському районі Києва 18 липня пасажир вистрілив у таксиста.
Це сталося на вул. Вишгородській, поблизу "Паркового містечка", під час конфлікту між чоловіками, повідомив у Facebook "Київ Оперативний".
За словами потерпілого, його пасажир, прибувши на місце призначення, не заплатив повну суму. Він сказав, що грошей у нього не вистачає, але є абрикоси, і жбурнув ними у водія, а також вдарив ногою дверцята машини.
Після цього таксист вийшов з авто, щоб запитати про причини такої поведінки, але агресивний пасажир почав у нього стріляти. Одна куля потрапила під лопатку.
Таксист затримав нападника і викликав поліцію.
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