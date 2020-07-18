У Києві пасажир підстрелив таксиста

Кримінал 16:14, 18.07.2020

У Подільському районі Києва 18 липня пасажир вистрілив у таксиста.

Це сталося на вул. Вишгородській, поблизу "Паркового містечка", під час конфлікту між чоловіками, повідомив у Facebook "Київ Оперативний".

За словами потерпілого, його пасажир, прибувши на місце призначення, не заплатив повну суму. Він сказав, що грошей у нього не вистачає, але є абрикоси, і жбурнув ними у водія, а також вдарив ногою дверцята машини.

Вм'ятини на авто.
Джерело: Київ Оперативний

Після цього таксист вийшов з авто, щоб запитати про причини такої поведінки, але агресивний пасажир почав у нього стріляти. Одна куля потрапила під лопатку.

Потерпілий.
Джерело: Київ Оперативний

Таксист затримав нападника і викликав поліцію.

Підозрюваний.
Джерело: Київ Оперативний
Місце стрільби.
Джерело: Київ Оперативний
Місце стрільби.
Джерело: Київ Оперативний
На місці працювала поліція.
Джерело: Київ Оперативний
Зброя пасажира.
Джерело: Київ Оперативний
Зброя пасажира.
Джерело: Київ Оперативний
Місце стрільби.
Джерело: Київ Оперативний

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