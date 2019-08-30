У Києві пара влаштувала зухвалу крадіжку у відомому ТРЦ: момент потрапив на камеру

У четвер, 29 серпня, у ТРЦ Smart Plaza, що на Оболоні у Києві, чоловік із жінкою нібито викрали мобільний телефон у співробітника магазину.

Про це повідомили на сторінці "Киев Оперативный" у Facebook. Момент встигли зафіксувати камери спостереження (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

На одному із знімків видно, як чоловік простягнув руку до телефону, який лежав на ноутбуці працівника. На наступному кадрі – пристрій уже був відсутній. Осіб почали розшукувати.

У Києві пара влаштувала крадіжку у відомому ТРЦ Facebook/Киев Оперативный

"Розшукуються особи, зображені на фото, які вчора (29 серпня. – Ред.) у ТРЦ Smart Plaza (на Оболоні) здійснили крадіжку мобільного телефону у співробітника магазину", – йдеться у повідомленні.

Осіб почали розшукувати Facebook/Киев Оперативный

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали п’ятьох чоловіків за крадіжку з квартири на вулиці Євгена Сверстюка (Дніпровський район). Четверо з них – уродженці іншої держави, п’ятий – житель Київщини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!