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17 жовтня • оновлено в 09:57
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У Києві п'яний військовий прострілив ноги бійцю АТО. Фото і відео 18+

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У Києві п'яні військові влаштували бійку і стріляли в бійця, який воював на Донбасі.

Подія трапилася ввечері, 16 жовтня в столичному мікрорайоні Виноградар, передає "Київ Оперативний".

"Компанія з трьох п'яних військовослужбовців поверталася додому з гулянки. Жінок вони відправили на таксі, а самі пішли в супермаркет. Взяли пляшку, запивка, закусон і щоб далеко не відходити почали розпивати прямо біля магазину", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що після розпиття алкоголю один з військових відправився в найближчий двір, щоб "справити нужду" неподалік дитячого майданчика.

"До нього підійшов чоловік, який проходив з одним і жінкою поруч (як виявилося згодом – брав участь у війні на сході України) і зробив зауваження. Слово за слово і почалася бійка. Після хлопець у формі вирішив закінчити бійку стріляниною. Він дістав свій ПМ і почав стріляти по тому, хто просто сказав йому, що тут справляти нужду не дуже ввічливо. на щастя, патрони були гумові, і потрапив він тільки двічі в обидві ноги", – додано в інформації.

Однак кульові поранення не зупинили пораненого чоловіка, і він наваляти військовому "по самі помідори". Другому військовому боєць АТО зламав ногу.

Поліція затримала п'яних військових: "один поїде в лікарню лікувати ногу, а інший – в райвідділ чекати військову прокуратуру ".

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин ЗСУ, продавав зброю і боєприпаси, вивезені з району проведення ООС.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
АТО боєць АТО стрілянина
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hunt andres
hunt andres
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