У Києві озброєний чоловік влаштував дебош у секс-шопі. Фото

У Києві озброєний чоловік прийшов до секс-шопу NO TABOO, який розташований на Оболонському проспекті, 1, і влаштував там дебош.

Інцидент трапився 16 березня. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку молодий чоловік хотів щось купити, а потім попросив поміняти $1 тисячу на гривні. Коли той діставав гроші, співробітники секс-шопу побачили в його кишені пістолет і натиснули на кнопку тривоги.

У Києві озброєний чоловік влаштував дебош в секс-шопі Інформатор

На місце приїхала приватна служба безпеки, співробітники якої тримали підозрюваного в приміщенні до прибуття поліції. Але чоловік почав погрожувати, а коли приїхали поліцейські, почав ховати долари.

Пізніше у нього вилучили пістолет (ймовірно, стартовий) і $1 тисячу, які, попередньо, були фальшивими. Чоловік почав висувати відразу кілька версій про те, звідки у нього ці гроші. Спочатку він заявляв, що купюри йому нібито дали як зарплату, згодом сказав, що "це гроші керівника", а потім – що "отримав їх в обміннику". На допомогу підозрюваний покликав агресивного товариша, який, за словами журналістів, обіцяв проломити їм ж голови, а також заявив, що не боїться ні кого.

У Києві озброєний чоловік влаштував дебош в секс-шопі Інформатор

У Києві озброєний чоловік влаштував дебош в секс-шопі Інформатор

У результаті підозрюваного, який влаштував дебош в секс-шопі, все одно затримали. Його доставили до Оболонського управління поліції. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Примітно, що саме цей магазин пограбували невідомі в ніч на 15 березня.

У Києві озброєний чоловік влаштував дебош в секс-шопі Інформатор

У Києві озброєний чоловік влаштував дебош в секс-шопі Інформатор

У Києві озброєний чоловік влаштував дебош в секс-шопі Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва, на вулиці Семена Скляренка, 17, біля входу в супермаркет "Сільпо" 15 березня п'яний чоловік відкрив стрілянину з пістолета.

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