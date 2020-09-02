У Києві озброєна банда викрала бізнесмена з синагоги і тиждень тримала в полоні. Фото

З центральної синагоги Києва озброєна банда викрала бізнесмена і тиждень протримала в підвалі будинку під столицею. Заручника з численними тілесними ушкодженнями звільнили в ході таємної спецоперації.

Одночасно за різними адресами були затримані семеро осіб, причетних до злочину. Деталі події розповів депутат Верховної Ради Георгій Логвинський на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Близько 10 ранку під приводом бізнес-угоди "Мерседес" чорного кольору під'їхав під синагогу Бродського за адресою Шота Руставелі, 13. У машині був колишній "бізнес партнер" потерпілого "Н" і ще одна людина. Нічого не віщувало небезпеки, з урахуванням, що учасники були знайомі між собою, хоча і мали невирішені фінансові питання з минулого життя. надалі зв'язок з "Н" пропав, а телефон нібито вимкнувся в метро", – розповів Логвинський.

У Києві банда викрала бізнесмена Георгій Логвинський в Facebook

За його словами, день викрадення 22 серпня був вибраний невипадково. Зловмисники сподівалися на те, що правоохоронці будуть зайняті святкуванням Дня Незалежності.

Депутат зазначив, що бандити діяли професійно і знали методи оперативної діяльності. Під час викрадення використовувалися підроблені номери автомобіля, а телефонів не було, група осіб працювала, замітаючи сліди і змінюючи авто.

У злочинців знайшли зброю Георгій Логвинський в Facebook

"Уже в неділю сищики взяли слід і сіли на хвіст бандитам. Операція трималася в таємниці, з урахуванням обґрунтованої підозри, що в групі злочинців є колишні або нинішні працівники правоохоронного органу. Будь-який витік або помилка негайно призвела б до усунення головного свідка ("немає тіла – немає справи"). В рамках розслідування була встановлена ціла банда більш ніж з 10 осіб, серед яких колишній співробітник СБУ", – уточнив він.

В арсеналі викрадачів були гранати Георгій Логвинський в Facebook

Логвинський розповів, що до потерпілого викрадачі застосовували насильство з метою отримання майна. Він отримав тілесні ушкодження, переломи ніг і був психологічно пригнічений.

На переконання депутата, заручника не збиралися залишати в живих, з урахуванням особливостей справи і оскільки бандити не приховували своїх облич.

"В арсеналі злочинців були автомати, гранати і навіть гранатомети РПГ, які вилучили. Одна особа спробувала сховатися, але далеко втекти не змогла. Всі затримані знаходяться в СІЗО і найближчим часом цим негідникам буде обиратися запобіжний захід у Печерському суді міста Києва", – уточнив він.

У банди вилучили гранатомети Георгій Логвинський в Facebook

Зловмисники перебувають в СІЗО Георгій Логвинський в Facebook

Депутат розкрив деталі викрадення Георгій Логвинський в Facebook

Логвинський розповів про затримання бандитів у Києві Георгій Логвинський в Facebook

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