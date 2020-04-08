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9 квітня • оновлено в 06:33
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У Києві озброєна банда напала на будинок

8.1т
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У Києві у середу ввечері, 8 квітня, до приватного будинку увірвалися четверо озброєних осіб, зв'язали жителів та забрали гроші.

Інцидент трапився у Лазурному провулку (Голосіївський район). Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Дружина заявника відкрила вхідні двері для того, щоб випустити собаку, і в цей час до будинку увірвалися четверо осіб. При собі мали пістолети, схожі на Макарова. Заявника, дружину та їх дочку завели в одну із кімнат та зв‘язали. Після цього примусили сказати пароль від сейфу та забрали чималу суму", – йдеться у повідомленні.

У Києві озброєна банда напала на будинок

У Києві озброєна банда напала на будинок

Київ оперативний

Правоохоронці розпочали розшук підозрюваних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомі 8 квітня заявили про замінування корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва, де перебувають хворі на коронавірус COVID-19.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
А теперь расскажите про то как хорошо жить в частном доме ,с собственным двором...без соседей за стенкой... палисадник и прочая хня
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Вопрос к заявителю...кто знал про деньги и сейф ? Сдают обычно свои, жена ..ее любовник,,дочь,, ее парень,, прислуга и тд
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0
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Порошенко, Порубий, Турчинов и Яйценюх.
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Коронавірус. Найважливіше

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