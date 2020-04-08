У Києві у середу ввечері, 8 квітня, до приватного будинку увірвалися четверо озброєних осіб, зв'язали жителів та забрали гроші.
Інцидент трапився у Лазурному провулку (Голосіївський район). Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"Дружина заявника відкрила вхідні двері для того, щоб випустити собаку, і в цей час до будинку увірвалися четверо осіб. При собі мали пістолети, схожі на Макарова. Заявника, дружину та їх дочку завели в одну із кімнат та зв‘язали. Після цього примусили сказати пароль від сейфу та забрали чималу суму", – йдеться у повідомленні.
У Києві озброєна банда напала на будинок
Київ оперативний
Правоохоронці розпочали розшук підозрюваних.
Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомі 8 квітня заявили про замінування корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва, де перебувають хворі на коронавірус COVID-19.
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