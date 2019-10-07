У Києві орудує маніяк із ножем: ексклюзивні подробиці та фоторобот убивці

У Києві розшукують небезпечного маніяка, який, за попередніми даними, скоїв вбивство і 4 напади.
Інформація про це вперше з'явилася в мережі на початку жовтня і впродовж тижня активно поширювалася серед киян.
Повідомляється, що особливу пильність слід проявити жителям таких районів столиці, як масиви Райдужний, Лісовий, Воскресенка, а також Троєщини, зокрема біля гіпермаркету "Епіцентр".
У Києві орудує маніяк із ножем: фоторобот убивці
Нацполіція
"Прошу, не виходьте з дому! З'явився маніяк, дуже багато вбив, убиває без причини, б'є величезним ножем у горло або обличчя", – написала в мережі одна з киянок.
Джерела OBOZREVATEL підтвердили один смертельний випадок: чоловік помер від втрати крові після того, як його штрикнули ножем у сонну артерію. Також повідомили ще про 4 напади.
Зазначається, що зловмисник із ножем нападає ззаду тільки на чоловіків у вечірній час доби – приблизно з 20:00 до 22:00. Працює на межі Дніпровського і Деснянського районів Києва.
Прикмети маніяка:
чоловік, на вигляд 40-45 років,
зріст – 175-180 см,
середньої статури,
ніс середній із широкими ніздрями,
тонкі губи,
повні щоки,
темні брови,
носить окуляри для зору прямокутної форми в світлій оправі,
під час ходьби сутулиться.
Факти
Скріншот
У Києві на Троєщині орудує маніяк із ножем
euroradio.fm
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві розшукували маніяка, який топив людей у Русанівському каналі.
Перед цим про серію нападів маніяка повідомили в Крижопільському районі Вінницької області. Там за короткий час убили трьох осіб.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".