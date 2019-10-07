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8 жовтня • оновлено в 13:36
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У Києві орудує маніяк із ножем: ексклюзивні подробиці та фоторобот убивці

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У Києві розшукують небезпечного маніяка, який, за попередніми даними, скоїв вбивство і 4 напади.

Інформація про це вперше з'явилася в мережі на початку жовтня і впродовж тижня активно поширювалася серед киян.

Повідомляється, що особливу пильність слід проявити жителям таких районів столиці, як масиви Райдужний, Лісовий, Воскресенка, а також Троєщини, зокрема біля гіпермаркету "Епіцентр".

У Києві орудує маніяк із ножем: ексклюзивні подробиці та фоторобот

Новини
На Вінниччині орудує жорстокий маніяк: з'явився фоторобот
У Києві орудує маніяк із ножем: фоторобот убивці

У Києві орудує маніяк із ножем: фоторобот убивці

Нацполіція

"Прошу, не виходьте з дому! З'явився маніяк, дуже багато вбив, убиває без причини, б'є величезним ножем у горло або обличчя", – написала в мережі одна з киянок.

Джерела OBOZREVATEL підтвердили один смертельний випадок: чоловік помер від втрати крові після того, як його штрикнули ножем у сонну артерію. Також повідомили ще про 4 напади.

Зазначається, що зловмисник із ножем нападає ззаду тільки на чоловіків у вечірній час доби – приблизно з 20:00 до 22:00. Працює на межі Дніпровського і Деснянського районів Києва.

Прикмети маніяка:

  • чоловік, на вигляд 40-45 років,

  • зріст – 175-180 см,

  • середньої статури,

  • ніс середній із широкими ніздрями,

  • тонкі губи,

  • повні щоки,

  • темні брови,

  • носить окуляри для зору прямокутної форми в світлій оправі,

  • під час ходьби сутулиться.

У Києві орудує маніяк із ножем: ексклюзивні подробиці та фоторобот
У Києві орудує маніяк із ножем: ексклюзивні подробиці та фоторобот

Факти

У Києві орудує маніяк із ножем: ексклюзивні подробиці та фоторобот

Скріншот

У Києві на Троєщині орудує маніяк із ножем

У Києві на Троєщині орудує маніяк із ножем

euroradio.fm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві розшукували маніяка, який топив людей у Русанівському каналі.

Перед цим про серію нападів маніяка повідомили в Крижопільському районі Вінницької області. Там за короткий час убили трьох осіб.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Уграинзге мир
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
На Пашинского похож. Того вроде вчера арестовали. Если нападения прекратились, то точно Пашинский, судью искал.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
в Украине сотни таких людей! страной правит опг зеленского который торгует и спонсирует окупантов и оборотни в погонах и маентиях! в стране ничего не изменилось
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Рейт Адам
Рейт Адам
Кожедуб ruslan, аааааа,кошмар!нужно куда-то бежать и что-то делать!!
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