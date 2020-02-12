Спецназ стріляв по колесах: в Києві організували погоню за озброєним іноземцем. Фото та відео

У Києві в середу, 12 лютого, правоохоронці влаштували погоню за правопорушником на Range Rover, відривши стрілянину по колесах машини.

У пресслужбі міської поліції уточнили, що в результаті був затриманий іноземець 1981 року народження. Постраждалих при стрільбі немає (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Копи зупинили позашляховик на грузинських номерах на Броварському проспекті за порушення правил дорожнього руху, пише "Інформатор".

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Погоня в Києві Інформатор

Пресслужба розповіла, що, наблизившись до машини, один із копів, які зупинили позашляховик, помітив у салоні предмет, схожий на пістолет.

Під час спілкування з працівниками поліції водій помітно нервував і, ігноруючи їхні запитання, натиснув на педаль газу і почав тікати.

"Один зі спецназівців застрибнув у машину правопорушника і намагався його зупинити. На попередження правоохоронців про застосування табельної вогнепальної зброї для зупинки машини водій не відреагував", – зазначили в поліції.

Погоня в Києві Інформатор

Погоня в Києві Інформатор

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Автомобіль переслідували кілька екіпажів поліції по Броварському проспекту. Зупинити його вдалося тільки в районі моста Метро.

У салоні затриманого виявили зброю, яку в подальшому відправлять на експертизу.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Проводяться слідчі дії.

Погоня в Києві facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Києві facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Києві facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Києві facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Києві facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Києві інформатор

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Печерський районний суд міста Києва обрав підполковнику Національної гвардії України, який 9 грудня 2019 року на території області на автомобілі збив двох дітей, запобіжний захід.

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