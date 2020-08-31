У Києві організували інтернет-магазину з продажу марихуани та "кексів" з наркотиками. Ілюстрація.

У Києві затримали ймовірного організатора інтернет-магазину з продажу марихуани та "кексів" із наркотичною начинкою.

Підозрюваним виявився уродженць Харкова. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці з’ясували, що чоловік орендував квартиру у Голосіївському районі столиці. Під час обшуку за місцем його проживання там виявили цілий "склад" наркотичних речовин – марихуану та кекси із вмістом тетрагідроканабінолу, які підозрюваний збував через Інтернет та поштові відділення.

У Києві організували інтернет-магазину з продажу марихуани та "кексів" з наркотиками. Ілюстрація

"Ми встановили, що засновником інтернет-магазину та збувачем є харків'янин, 1989 року народження. У результаті обшуку квартири правопорушника нами вилучено понад 150 пакунків та ємкостей з наркотиками, ваги, фасувальні пакети, нотатки про кількість збутих наркотиків та ґаджети, через які чоловік домовлявся про продаж наркотиків", – сказав начальник слідчого відділення Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Дмитро Полохало.

За цінами "чорного ринку", вартість вилучених наркотиків становить близько 500 тисяч гривень

За цінами "чорного ринку", вартість вилучених наркотиків становить близько 500 тисяч гривень. Правоохоронці направили їх на експертизу. Найближчим часом буде вирішуватися питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Пост про інтернет-магазин із наркотиками Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в чоловіка вилучили 1 кг кокаїну, екстазі та ЛСД на суму близько 5 млн грн.

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