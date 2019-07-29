У Києві охоронець ювелірного відбився від грабіжника: момент потрапив на відео

У Києві охоронець приватної фірми дав відсіч чоловікові, який збирався пограбувати ювелірний магазин.

Він зреагував відразу ж, як тільки зловмисник з'явився на порозі. Відеозапис цього моменту опублікував перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"28 липня приватний охоронець професійно та грамотно дав відсіч злочинцеві, який напав на ювелірний магазин в Києві. Злочинець не зміг нічого вкрасти і був змушений тікати", – написав він.

грабіжник зайшов Скріншот

На оприлюдненому записі видно, що зловмисник із великим чорним пакетом та, імовірно, зброєю, зайшов у магазин. Охоронець моментально підійшов до нього впритул і буквально виштовхав його.

Охоронець кинувся його виштовхувати

Як писав OBOZREVATEL, 23 липня в Києві невідомий пограбував інкасаторську машину під час того, як інспектори заправляли банкомат грошима. Інспектори залишили двері авто відкритими.

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