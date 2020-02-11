У Києві оголосили у розшук засудженого за смерть маленької дитини: фото чоловіка

Поліція оголосила в розшук засудженого за смерть дворічної дитини у Коцюбинському Київської області Олександра Балакірєва.

Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва на своїй сторінці у Facebook. Чоловік був засуджений до 10 років позбавлення волі за спричинення смерті хлопчику, але у листопаді 2019 року Шевченківський районний суд столиці незаконно звільнив його.

Уже 5 лютого Київський апеляційний суд скасував незаконну ухвалу, а прокуратура міста надіслала до Ірпінського відділу ГУ НП у Київській області листа щодо організації виконання цього рішення.

Втім, під час проведення оперативних заходів поліцейські з'ясували, що засуджений втік зі свого місця проживання у селищі Коцюбинське. Його місцеперебування було невідомим.

У Києві оголосили у розшук засудженого за смерть маленької дитини Прокуратура міста Києва

Правоохоронці завели оперативно-розшукову справу, аби знайти чоловіка. Балакірєва було оголошено у розшук. Коли злочинця затримають, його помістять до установи попереднього ув'язнення для подальшого відбування покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Завдяки закону Савченко на волю вийшов 34-річний кримчанин, який спричинив смерть дворічного хлопчика. Із десяти років, визначених за вироком суду, за ґратами він провів трохи більше трьох. І ті – в СІЗО Києва.

Уже згодом з'ясувалося, що чоловік знову постане перед судом.

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