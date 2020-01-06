У Києві оголосили в розшук підозрюваного у вбивстві: фото і прикмети

У Києві поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві, яке відбулося 17 грудня минулого року у Лабораторному провулку, 41-річного Павла Аккуратова.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Громадян попросили терміново звернутися до правоохоронців, якщо вони побачать чоловіка.

Серед прикмет підозрюваного: зріст – приблизно 170-175 см, русяве коротке волосся, на вигляд – 35-40 років, худорлява статура. Чоловік не має постійного місця проживання, тож може вести бродячий спосіб життя.

У Києві поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Подільському районі Києва 4 січня місцева жителька виявила два трупи дівчат у квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік. А вже 6 січня в Одесі затримали підозрюваних у вбивстві дівчат у Києві Сергія Ксьондзика та Єлизавету Бершацьку.

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