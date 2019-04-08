У Києві оголосили в розшук особливо небезпечного злочинця: фото і прикмети

У Києві оголосили в розшук підозрюваного в серії важких злочинів. На його пошуки орієнтований весь особовий склад столичної поліції.

У підозрюваного темні густі брови, карі очі, чорне волосся і невелика борода. Він міцної статури. Фотографії чоловіка оприлюднили на сторінці поліції Києва в Facebook.

"Якщо у вас є інформація про його місцеперебування, не намагайтеся самостійно його затримати!" – попередили правоохоронці.

Розшукуваний Facebook Поліція Києва

Всіх, хто бачив або знає, де перебуває підозрюваний, попросили зателефонувати за номером 102 або (044) 278-36-83.

Як писав OBOZREVATEL, у середині березня в Києві оголосили в розшук двох озброєних чоловіків, які вчинили напад на поліцейських на трасі М-21.

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