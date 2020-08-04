У Києві оголосили в розшук 16-річну дівчинку: додому не прийшла, телефон вимкнений. Фото і прикмети

У Києві оголосили у розшук 16-річну Олександру Лісову.

Вона 3 серпня пішла з дому та станом на 4 серпня так і не виходила на зв'язок із батьками. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскольте до кінця сторінки).

Так, вже 4 серпня до Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка із заявою про зникнення 16-річної доньки.

"Жінка повідомила, що вранці повернулась із роботи та виявила відсутність доньки, Лісової Олександри Олександрівни, 2004 року народження, а зв’язку з нею не має, оскільки її телефон вимкнений", – йдеться у дописі.

У Києві оголосили в розшук 16-річну дівчинку Поліція Києва

Прикмети дівчинки: на вигляд 14-15 років, зріст 150 см, повної тілобудови, волосся середньої довжини чорного кольору з рожевими пасмами, користується окулярами для зору. Була одягнута у чорну футболку, світлі штани та чорні кросівки.

У Києві оголосили в розшук 16-річну дівчинку Поліція Києва

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з приміткою "безвісно відсутня". Правоохоронці звернулись до громадян із проханням у разі наявності інформації щодо дівчинки повідомити за номерами: (063) 075 62 23 або 102.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник столичної громадської організації "Дім милосердя" Олексій Кучапін зник безвісти. Він не виходив на зв'язок із 16 липня. 22 липня поліція заявила, що у Дніпровському районі столиці знайшли тіло Кучапіна.