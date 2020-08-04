У Києві оголосили в розшук 16-річну дівчинку: додому не прийшла, телефон вимкнений. Фото і прикмети
У Києві оголосили у розшук 16-річну Олександру Лісову.
Вона 3 серпня пішла з дому та станом на 4 серпня так і не виходила на зв'язок із батьками. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскольте до кінця сторінки).
Так, вже 4 серпня до Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка із заявою про зникнення 16-річної доньки.
"Жінка повідомила, що вранці повернулась із роботи та виявила відсутність доньки, Лісової Олександри Олександрівни, 2004 року народження, а зв’язку з нею не має, оскільки її телефон вимкнений", – йдеться у дописі.
Прикмети дівчинки: на вигляд 14-15 років, зріст 150 см, повної тілобудови, волосся середньої довжини чорного кольору з рожевими пасмами, користується окулярами для зору. Була одягнута у чорну футболку, світлі штани та чорні кросівки.
За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з приміткою "безвісно відсутня". Правоохоронці звернулись до громадян із проханням у разі наявності інформації щодо дівчинки повідомити за номерами: (063) 075 62 23 або 102.
Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник столичної громадської організації "Дім милосердя" Олексій Кучапін зник безвісти. Він не виходив на зв'язок із 16 липня. 22 липня поліція заявила, що у Дніпровському районі столиці знайшли тіло Кучапіна.