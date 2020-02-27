Прокуратура повідомила про підозру лікарю-анастезіологу, через недбалість якого у Києві померла породілля.

Трагедія трапилася ще у 2018 році. Про це написала пресслужба прокуратури міста Києва на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з матеріалами слідства, 10 червня того року до операційної зали пологового будинку у Києві для проведення кесаревого розтину поступила 36-річна жінка. Знеболювання зробив лікар-анестезіолог, який перебував на чергуванні.

"При цьому підозрюваним, всупереч положенням посадової інструкції, був допущений критичний дефект, внаслідок чого після закінчення операції породілля померла. За висновками експертизи між смертю жінки та наявним дефектом у наданні лікарем-анестезіологом медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок", – зазначила пресслужба.

У Києві оголосили підозру анестезіологу, через якого померла породілля. Ілюстрація

Так, йому оголосили підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 140 КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за загадкових обставин померла 35-річна породілля – HR директор освітнього проєкту "Вища Школа Комунікацій" Ольга Іванова. Трагедія трапилася під час кесаревого розтину в пологовому будинку на Червоному Хуторі.

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