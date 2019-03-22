У Києві однорічна дитина провалилася у відкритий люк

У Києві однорічний хлопчик дивом вижив, провалившись у відкритий каналізаційний колодязь.
Як повідомило джерело OBOZREVATEL, інцидент стався на вул. Маршала Гречка, 14, у Подільському районі.
З'ясувалося, що малюк впав в колодязь глибиною 1,5 метра. Прибулі на місце події медики надали дитині допомогу, після чого доставили її в одну зі столичних дитячих лікарень з діагнозом "політравма".
Обставини події встановлюються.
Випадок стався у Подільському районі
Google. Maps
Випадок стався у Подільському районі
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 21 березня маршрутний автобус №155 збив трьох жінок, які переходили пішохідний перехід на "зелений".
Постраждалі отримали важкі травми і були госпіталізовані. Поліцейським водій повідомив, що у автобуса відмовили гальма.
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