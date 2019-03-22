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/Кримінал

У Києві однорічна дитина провалилася у відкритий люк

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У Києві однорічний хлопчик дивом вижив, провалившись у відкритий каналізаційний колодязь.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, інцидент стався на вул. Маршала Гречка, 14, у Подільському районі.

З'ясувалося, що малюк впав в колодязь глибиною 1,5 метра. Прибулі на місце події медики надали дитині допомогу, після чого доставили її в одну зі столичних дитячих лікарень з діагнозом "політравма".

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Обставини події встановлюються.

Випадок стався у Подільському районі

Випадок стався у Подільському районі

Google. Maps

Випадок стався у Подільському районі

Випадок стався у Подільському районі

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 21 березня маршрутний автобус №155 збив трьох жінок, які переходили пішохідний перехід на "зелений".

Постраждалі отримали важкі травми і були госпіталізовані. Поліцейським водій повідомив, що у автобуса відмовили гальма.

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Теми
ЕксклюзивНовини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналдитина
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