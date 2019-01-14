У Києві обстріляли школу: перші подробиці НП і фото

У Святошинському районі Києва чоловік обстріляв двері школи з пневматичної зброї, після чого втік із місця події. Під час НП ніхто не постраждав.

Як повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції у Києві, інформація про стрілянину надійшла приблизно о 22:00 13 січня. Співробітниця школи, яка чергувала уночі, повідомила, що у вікна і двері будівлі заглядає невідомий зі зброєю.

"Він декілька разів вистрілив у двері й утік. На місці виявили пістолет, який, за попередньою інформацією, є пневматичним, і металеві кульки. Зловмисника затримали неподалік від місця злочину", — повідомили правоохоронці

Обстріл школи Національна поліція України

Зазначається, що затриманим є 50-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом. За обстріл школи йому загрожує до семи років позбавлення волі за хуліганство.

Обстріл школи Національна поліція України

Як писав OBOZREVATEL, 14 січня у Харкові невідомі повідомили про замінування двох шкіл. Усіх дітей і персонал довелося евакуювати. Результати перевірки не виявили вибухонебезпечних предметів.

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