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/Кримінал

У Києві обстріляли будівлю суду: фото зухвалого нападу

1.7тЧитати матеріал російською

У Києві вранці 12 березня невідомі обстріляли будівлю Голосіївського районного суду.

Як стало відомо, вогонь вівся по стінах і вікнах другого і третього поверхів будівлі з тильного боку і був направлений у сторону кабінетів суддів. Про це, з посиланням на власні джерела, повідомляє "Судово-юридична газета".

У суді виданню повідомили, що пов'язують подію з професійною діяльністю.

Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Судово-юридична газета

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Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Судово-юридична газета

Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Судово-юридична газета

Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Судово-юридична газета

Про постраждалих у результаті нападу не повідомляється.

Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Судово-юридична газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через ураганний вітер 11 березня з будівлі Апеляційного суду здуло велику кількість документів. За словами очевидців, судові рішення розлетілися на десятки метрів.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналстрілянинаНаціональна поліція України
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