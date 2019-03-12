У Києві обстріляли будівлю суду: фото зухвалого нападу

У Києві вранці 12 березня невідомі обстріляли будівлю Голосіївського районного суду.
Як стало відомо, вогонь вівся по стінах і вікнах другого і третього поверхів будівлі з тильного боку і був направлений у сторону кабінетів суддів. Про це, з посиланням на власні джерела, повідомляє "Судово-юридична газета".
У суді виданню повідомили, що пов'язують подію з професійною діяльністю.
Стрілянина у Києві
Судово-юридична газета
На місці працюють експерти та співробітники правоохоронних органів.
Стрілянина у Києві
Судово-юридична газета
Стрілянина у Києві
Судово-юридична газета
Стрілянина у Києві
Судово-юридична газета
Про постраждалих у результаті нападу не повідомляється.
Стрілянина у Києві
Судово-юридична газета
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через ураганний вітер 11 березня з будівлі Апеляційного суду здуло велику кількість документів. За словами очевидців, судові рішення розлетілися на десятки метрів.
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