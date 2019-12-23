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23 грудня • оновлено в 17:38
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У Києві обстріляли автомобіль: введено операцію "Сирена"

2.4т
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У Дніпровському районі Києва 23 грудня невідомий на авто Volkswagen Passat обстріляв машину Toyota і втік у бік мосту Патона.

Інцидент трапився у Гідропарку біля кафе "Очеретяний кіт", написало видання "Інформатор" із посиланням на власні джерела.

Попередньо, водій машини, в яку стріляли, був у важкому стані. Вже о 15:30 поліція ввела спеціальну операцію "Сирена".

У Києві обстріляли автомобіль

У Києві обстріляли автомобіль

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Невідомий втік на сірому Volkswagen Passat у бік мосту Патона. На вигляд йому 30-40 років, обличчя було закрите банданою, він високий, має зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ресторані "Баку" у Києві 2 грудня влаштували стрілянину. Вона відбулася в результаті конфлікту між 29-річним жителем столиці й особами кавказької національності.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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