У Києві обікрали квартиру гендиректора "1+1 Продакшн" – ЗМІ

Гендиректор "1+1 Продакшн" Дмитро Зубко нібито заявив у поліцію про те, що його квартиру в Києві обікрали.

Про це написали Vesti.ua. За інформацією видання, невідомі проникли в квартиру чоловіка в Печерському районі столиці і винесли ювелірні прикраси.

Журналісти додали, що, за словами Зубка, вдома його не було з 15:00 22 серпня і до 20:30 24 серпня. Зникнення речей чоловік виявив після повернення і тоді викликав правоохоронців.

"Невідомі пошкодили замок вхідних дверей, ймовірно, відкривали відмичкою, і винесли з квартири золоті прикраси – ланцюжок, два хрестики і один перстень. Вартість вкраденого Зубко оцінив у 81 тисячу гривень", – ідеться в тексті видання.

Зазначається, що відеокамер на будинку та прилеглій до нього території немає, а сусіди сказали, що нічого підозрілого не бачили.

Офіційного підтвердження інформації про крадіжку поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві обікрали народного депутата (фракція "Слуга народу") і прокурора Офісу генерального прокурора України.