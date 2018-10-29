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/Кримінал

У Києві обікрали главу проекту ЄС: що зникло

1.4тЧитати матеріал російською

У центрі Києва невідомі обікрали квартиру глави проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" Яноша Закони.

Про це повідомило джерело "Української правди" у правоохоронних органах, зазначивши, що апартаменти він орендує.

При цьому в Печерському управлінні поліції ім'я потерпілого не назвали, а тільки зазначили, що крадіжка сталася на вулиці Крутий узвіз.

У Києві обікрали главу проекту ЄС: що зникло
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"Невідомі проникли в квартиру і звідти забрали речі, 6 тисяч євро і три комп'ютерні накопичувача. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію", — повідомили правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві невідомі обікрали начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, його підлеглого і співробітника поліції.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Это украинский мир детка. Пока не прибили валил бы обратно, в европку
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