У Києві обікрали главу проекту ЄС: що зникло

У центрі Києва невідомі обікрали квартиру глави проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" Яноша Закони.

Про це повідомило джерело "Української правди" у правоохоронних органах, зазначивши, що апартаменти він орендує.

При цьому в Печерському управлінні поліції ім'я потерпілого не назвали, а тільки зазначили, що крадіжка сталася на вулиці Крутий узвіз.

"Невідомі проникли в квартиру і звідти забрали речі, 6 тисяч євро і три комп'ютерні накопичувача. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію", — повідомили правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві невідомі обікрали начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, його підлеглого і співробітника поліції.