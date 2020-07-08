У Києві нічні клуби масово порушують карантин: Кличко анонсував перевірки

У Києві на дотримання карантинних обмежень будуть перевіряти розважальні заклади, зокрема, нічні клуби та дискотеки, яким не дозволяли працювати після 22:00.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, відповідальність за порушення режиму має бути суворою, адже йдеться про безпеку і здоров’я людей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Як ви знаєте, ресторанам, кафе, кінотеатрам дозволили працювати після 22:00, а от різним розважальним закладам – ні. Але не всі з них дотримуються регламентів роботи. Держпродспоживслужба спільно з поліцією розпочала перевірки розважальних закладів столиці. Мобільні групи перевіряють нічні клуби, дискотеки – як вони дотримуються обмежень", – підкреслив Кличко.

Також він закликав киян звертатись до поліції у разі, якщо вони стали свідками роботи розважальних закладів після 22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 6 липня ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам та театрам дозволили працювати після 22-ї години у межах послаблення карантину.