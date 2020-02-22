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22 лютого • оновлено в 21:21
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У Києві невідомі підпалили житловий будинок: подробиці і фото

6.7т
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У Києві ввечері 22 лютого невідомі влаштували пожежу в будинку по вулиці Адама Міцкевича, 9.

Як стало відомо OBOZREVATEL, про пожежу повідомили діти років 10-12, які вискочили з сусіднього під'їзду на вулицю з криками: "Допоможіть, пожежа!"

За словами чоловіка, який проживає у цій квартирі, хтось кинув на дах балкона щось палаюче. Пожежники приїхали на місце НП і оперативно ліквідували загрозу. Також на місце пожежі прибули медики, проте ніхто не постраждав.

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Відзначимо, восени 2017 року цьому ж районі стався смертельний вибух, який став відомим як замах на екснардепа Ігоря Мосійчука.

У Києві підпалили житловий будинок: подробиці і фото
У Києві підпалили житловий будинок: подробиці і фото
У Києві підпалили житловий будинок: подробиці і фото
У Києві підпалили житловий будинок: подробиці і фото
У Києві підпалили житловий будинок: подробиці і фото
У Києві підпалили житловий будинок: подробиці і фото

Як писав OBOZREVATEL, недавно в центрі Києва спалахнула пожежа в ресторані на Майдані. Відвідувачів встигли терміново евакуювати.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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