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16 березня • оновлено в 14:54
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У Києві невідомі на Opel влаштували стрілянину: введено план "Перехоплення"

1.2т
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У Києві невідомі влаштували стрілянину після чого зникли на автомобілі Opel Omega бордового кольору.

Інцидент трапився 16 березня близько 12:30 на вул. Бутлєрова в Дніпровському районі, повідомило джерело OBOZREVATEL.

У пресслужбі ГУ Національної поліції випадок зі стріляниною підтвердили.

"Постраждалих немає, на місці працює слідчо-оперативна група", – повідомили нам у відомстві.

Поліція розшукує бордовий Opel (ілюстрація)

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Стрілянина сталася в Дніпровському районі Києва

Стрілянина сталася в Дніпровському районі Києва

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва, на вулиці Семена Скляренка, 17, біля входу в супермаркет "Сільпо" п'яний чоловік відкрив стрілянину з пістолета.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
стрілянина кримінал
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