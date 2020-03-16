У Києві невідомі на Opel влаштували стрілянину: введено план "Перехоплення"

У Києві невідомі влаштували стрілянину після чого зникли на автомобілі Opel Omega бордового кольору.
Інцидент трапився 16 березня близько 12:30 на вул. Бутлєрова в Дніпровському районі, повідомило джерело OBOZREVATEL.
У пресслужбі ГУ Національної поліції випадок зі стріляниною підтвердили.
"Постраждалих немає, на місці працює слідчо-оперативна група", – повідомили нам у відомстві.
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Стрілянина сталася в Дніпровському районі Києва
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва, на вулиці Семена Скляренка, 17, біля входу в супермаркет "Сільпо" п'яний чоловік відкрив стрілянину з пістолета.
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